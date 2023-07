Tuchel hatte zuvor am Samstag das erste Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison geleitet. Mit dabei waren auch die ablösefreien Neuzugänge Raphaël Guerreiro (von Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig). Für den Abend ist im Trainingslager am Tegernsee eine weitere Trainingseinheit vor Publikum in Rottach-Egern angesetzt. Dort spielt der FC Bayern am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern.