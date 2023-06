Dennoch war die Trauer groß, als vor einer Woche nach dem 1:0 in Sandhausen der Aufstieg bereits gefeiert und dann durch zwei sehr späte Tore des 1. FC Heidenheim in Regensburg wieder in weite Ferne gerückt war. Nach dem fast schon vorentscheidenden 0:3 in Stuttgart wird in Hamburg nun die Frage wieder lauter: Ist der über 50 Jahre lang als unabsteigbar geltende HSV jetzt unaufsteigbar?