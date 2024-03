Europa League: SC Freiburg hofft im Duell gegen West Ham

Der SC Freiburg will gegen West Ham United die nächste Überraschung in der Europa League schaffen, in der Liga läuft es hingegen mäßig. Kann das gut gehen?

epa11030197 Manager Christian Streich of Freiburg greets supporters after losing the UEFA Europa League group A match betweeen West Ham United and SC Freiburg, in London, Britain, 14 December 2023. EPA/TOLGA AKMEN; Quelle: epa

Es waren große Abende, die die Fans des SC Freiburg in den vergangenen Wochen erlebt haben: Den 3:2-Sieg gegen RC Lens , die Siege in Topola und Piräus - ganz zu schweigen natürlich vom fulminanten 5:0-Heimsieg gegen die Griechen Ende November.

Kein Wunder also, dass sie nun auf einen erneuten rauschenden Europokal-Abend am Donnerstag ( 21 Uhr, ZDFheute-Liveticker) im Achtelfinale der Europa League gegen West Ham United hoffen - die beiden Gruppenspiele gingen zuvor allerdings 1:2 und 0:2 verloren.

Nur zwei von 18 Punkten in der Liga

Allerdings läuft es in der Liga seit Wochen nicht rund beim Sportclub. Nur zwei Punkte aus den letzten sechs Ligaspielen stehen zu Buche, darunter allerdings der Punktgewinn nach starker Leistung gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende.

2:1 in Freiburg, es sah gut aus für den FC Bayern. Doch dann kommt Lucas Höler ins Spiel und sorgt mit seinem 2:2 wieder für Ärger in München. 04.03.2024 | 9:14 min

Dabei ist Trainer Christian Streich weit davon entfernt, den mäßigen Tabellenstand ausschließlich der Doppelbelastung zuzuschreiben. Doch wie der erste Langzeit-Trainer Volker Finke (1991-2007) sieht er die europäischen Spiele auch mit gehöriger Skepsis.

Der europäische Fluch

Und das nicht ohne Grund: 2002 stieg der SC ab, nachdem er sich fürs internationale Geschäft qualifiziert hatte. Im Europapokal-Jahr 2013/2014 stürzte man von Platz fünf in der Vorsaison auf Rang 14 ab - es sind Erfahrungen, die haften geblieben sind.

Man habe im Gegensatz zu den Spitzenteams nicht die Breite im Kader, um alle paar Tage Hochleistungen zu bringen, so Streich. "Heute hatten wir eine gewisse Frische", sagte er nach dem 2:2 gegen die Bayern . "Wir hatten diesmal ein paar Tage länger zu regenerieren."

SC-Trainer Christian Streich ist nun Träger des Julius-Hirsch-Preises. "Er ist ein anständiger Mensch", hieß es in der Laudatio, einer mit Kanten, Humor und auch Tiefsinnigkeit. 14.11.2023 | 0:44 min

Zuvor sei das oft anders gewesen. "Wir waren in Augsburg durch in der zweiten Halbzeit. Nach den 120 Minuten in Lens ging es nicht mehr." Streich hatte schon nach den ersten durchwachsenen Saisonspielen betont, dass er mit einer "ganz schwierigen Saison" rechne.

Ein weiterer Grund für die Widrigkeiten ist neben der Tatsache, dass die Zugänge Maximilian Philipp und Junior Adamu bisher unter den Erwartungen blieben, die Verletztenlage.

Freiburg plagt Verletztenmisere

Streckenweise fehlten in Philipp Lienhart, Matthias Ginter und Christian Günter fast die komplette Abwehrreihe "Dieses Donnerstag-Sonntag, ist eine große Herausforderung", weiß Streich, "besonders, wenn du so viele verletzte und kranke Spielern hast."

Doch bei aller Unzufriedenheit über den bisherigen Saisonverlauf gibt es in Freiburg grundsätzliche keinen Grund, am eigenen Weg zu zweifeln: Der Verein boomt in einem Maße, das auch die Verantwortlichen selbst zuweilen noch manchmal überrascht.

Achterbahnfahrt mit glücklichem Ende für Freiburg. Drei Mal liegt der SCF gegen Frankfurt zurück, ehe Michael Gregoritsch den Breisgauern mit dem Tor zum 3:3 einen Punkt rettet. 19.02.2024 | 8:20 min

Umsatz steigt und Stadion ausgelastet

So hat der SC in der abgelaufenen Saison seinen Umsatz von 115 auf 175 Millionen Euro erhöht. Die Europapokal-Saison, die schon jetzt bis ins Achtelfinale geführt hat, bringt noch einmal viele zusätzliche Millionen, die den neugewonnenen Status festigen werden.

Und damit nicht genug: Gab es anfangs Zweifel, ob man das 34.700 Zuschauer fassende Europa-Park Stadion vollbekommen könne, ist auch in dieser Saison bislang jedes Spiel ausverkauft. Die Mitgliederzahl, die lange vierstellig war, ist auf 65.000 angewachsen.

Zudem haben die Fans in vergangenen eineinhalb Jahren mit den Reisen nach Nantes, London, Athen oder Lens jede Menge Gesprächsstoff angesammelt. Eine Stadt, für die lange die alljährliche Fahrt nach Stuttgart der Saisonhöhepunkt war, ist dafür dankbar.