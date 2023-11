Fußball: Freiburg überwintert in der Europa League

Der bisher glücklose Michael Gregoritsch hat mit einem Hattrick seine Torflaute beendet und dem SC Freiburg das Überwintern in der Europa League gesichert. Gegen Olympiakos Piräus traf der österreichische Nationalspieler beim 5:0 (4:0) in der 3., 8. und 36. Minute.

Es waren seine ersten Treffer für den Sport-Club in dieser Saison im 15. Pflichtspiel. Zudem bereitete er das Tor von Kiliann Sildillia vor (42.). Den Schlusspunkt setzte Ritsu Doan (77.).

Endspiel um Gruppensieg gegen West Ham

Durch den vierten Sieg im fünften Spiel stehen die Freiburger bereits vor der letzten Gruppenpartie gegen West Ham United sicher in der K.o.-Phase. In London geht es am 14. Dezember zwischen den beiden Klubs dann noch um den Gruppensieg, der den direkten Einzug ins Achtelfinale bedeuten würde.