Fußball: Freiburg gegen Lens, Frankfurt gegen Saint-Gilles

Fußball-Bundesligist SC Freiburg trifft in der Zwischenrunde der Europa League auf die Franzosen von RC Lens. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Montag in Nyon. Ausgetragen werden die Partien am 15. und 22. Februar 2024. Die Breisgauer müssen zuerst in Frankreich antreten.