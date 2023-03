Nun bewahrte Bülter an diesem Samstag mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 in Augsburg die Serie der in der Rückrunde seit acht Partien in Folge ungeschlagenen Gelsenkirchener. Mit sieben Treffern ist er Schalkes bester Torschütze. Dass er einmal in der Bundesliga spielen würde, hätte er lange nicht gedacht.