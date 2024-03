VfL Wolfsburg gegen SGS Essen: Das Halbfinale des DFB-Pokals

Die Titelverteidigerinnen aus Wolfsburg werden nicht leicht zu schlagen sein. (Archivbild) Quelle: dpa

Als Markus Högner nach dem knappen Viertelfinal-Sieg gegen Leverkusen die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinals verfolgte, hoffte der Trainer der SGS Essen zumindest auf ein Heimspiel gegen eines der drei aktuell stärksten Frauen-Teams Deutschlands. Schnell war klar: "Ab jetzt sind wir der Underdog", sagt er im Interview mit ZDFheute. Es wurde nicht Bayern , nicht Frankfurt , sondern der Titelverteidiger aus Wolfsburg

Gerade der Gegner, der Markus Högner "die bitterste Niederlage" in seiner Trainerlaufbahn bescherte. Im Pokalfinale 2020 verlor die SGS Essen gegen den VfL Wolfsburg 2:4 erst im Elfmeterschießen.

Da hatte ich echt lange dran zu knabbern. Markus Högner, Trainer SGS Essen

Underdog SGS Essen will ins Finale

Es war die zweite Niederlage im Pokalfinale - sowohl für Högner als auch für die SGS. Nie war der Klub so nah dran am ersten Titel seit dem Zusammenschluss des VfB Borbeck und des SC Grün-Weiß Schönebeck im Jahr 2000. Ein weiteres Mal im Finale zu stehen hat Högner sich fest vorgenommen: "Ich bin jetzt nicht mehr die nächsten 20 Jahre Trainer. Irgendwann endet meine Karriere auch mal."

Gegen Wolfsburg müsse Essen seine Underdog Rolle nutzen, der Druck liege bei den Wölfinnen, so Högner. "Bei uns ist das jetzt ein schönes Extra, was wir mitnehmen können. Wenn du in Wolfsburg spielst, musst du Titel gewinnen, gerade auch bei dem Etat."

SGS gilt als Talenteschmiede

Ein Unterschied, der sich oft bemerkbar macht. Der Klub aus Essen setzt vor allem auf junge Talente . Hegering, Oberdorf, Anyomi oder Schüller - sie alle waren Teil der Pokalmannschaft 2020. Nach den unzähligen Abgängen der damaligen Youngsters musste sich die SGS neu aufstellen, entwickelte einen Drei-Jahres-Plan.

Im ersten Jahr lag der Fokus darauf, die Saison über dem Strich zu beenden. Im zweiten Jahr sollte sich die Mannschaft im Mittelfeld verfestigen. In dieser Saison wollen sie vor allem die letzte Spielzeit bestätigen. Aktuell steht Essen in der Liga auf Platz sechs. Högner ist zufrieden: "Wir sind also im Soll und haben uns jetzt kontinuierlich weiterentwickelt."

Talente-Abgang soll vermieden werden

Mit Hochdruck wird gerade in Essen an einem neuen Plan gearbeitet. "Ich glaube schon, dass wir als Verein den nächsten Step gehen sollten und jetzt versuchen sollten den Kader möglichst zu halten". Ein erneuter Abgang von gleich mehreren Talenten solle vermieden werden.

Den weiteren Weg für Talente wollen sie aber damit nicht verbauen. "Wenn eine Spielerin so überragend ist und dann international spielen und den nächsten Schritt gehen will, bin ich fein damit", blickt der Essen-Trainer voraus.

Essen verliert Top-Torjägerin Endemann an den VfL

Als bestes Beispiel dafür gilt Vivien Endemann. Die Stürmerin wechselte zu Beginn der aktuellen Saison von Essen zum VfL Wolfsburg. Neun Tore hat Endemann bisher wettbewerbsübergreifend erzielt, in Essen waren es 16 Tore in zwei Jahren. Dass es für das junge Talent von Anfang an so erfolgreich läuft, "damit hätte in Wolfsburg wohl niemand gerechnet", sagt die 22-Jährige der ZDFheute.

Das Trainerteam und die Mannschaft hätten es ihr enorm leicht gemacht. Sogar DFB-Trainer Horst Hrubesch wurde aufmerksam, und nominierte Endemann Ende Februar für die Nationalmannschaft. Gegen die Niederlande erfolgte in der 85. Minute das Debüt.

Ihr Ex-Trainer Markus Högner freute sich über Endemanns Einwechslung. Er traute ihr aber auch schon vor dem Transfer das Kapitel "Nationalmannschaft" zu. "Anscheinend gucken die mehr auf die Spiele von Wolfsburg und Bayern als auf unsere", sagt Högner lachend, auch mit Hinblick auf den aktuellen DFB-Kader. Trotz guter Leistung einiger Spielerinnen befindet sich aktuell keine Essenerin im Kader, gleich aber sieben ehemalige Spielerinnen. Unter anderem auch Youngster Endemann.

Kann der VfL seine Rekordserie fortsetzen?

Im Halbfinale trifft Endemann jetzt zum zweiten Mal auf ihren Ex-Klub. Die Begegnung sei zwar etwas Besonderes, im Mittelpunkt stehe aber der Finaleinzug in den DFB-Pokal (9. Mai, live im ZDF). Die junge Spielerin wolle unbedingt ihren ersten Titel gewinnen - auch ein Grund für ihren Wechsel von Essen nach Wolfsburg, so Endemann.

Dass es in der Liga "brutal schwer" wird, bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf den FC Bayern, ist Endemann bewusst: "Der DFB-Pokal ist also klar unser Ziel." Aber auch die möglicherweise letzte Chance auf einen Titel in diesem Jahr.

Dennoch weisen die Rekordsiegerinnen aus Wolfsburg eine beeindruckende Bilanz auf. Neun Mal in Folge gingen die Wölfinnen am Ende der Saison mit dem Pokal vom Platz. Seit 48 Pokal-Spielen sind sie ungeschlagen.