Der FC Barcelona, mit elf Titel in der Champions League der Rekordhalter, tritt als Topfavorit in Köln an. Das Team von Carlos Ortega, der zuvor Hannover trainierte, leidet aktuell allerdings unter den Finanzproblemen des Klubs, weshalb ein Topverdiener wie Kreisläufer Ludovic Fabregas nach dem FINAL4 nach Veszprém abwandert. Torwart Perez de Vargas wird vom THW Kiel umworben.



Auch Paris St. Germain verfügt nicht mehr über die unbegrenzten finanziellen Mittel der vergangenen Jahre, ist aber mit Spielmacher Luc Steins oder Kreisläufer Kamil Syprzak immer noch topbesetzt. Superstar Nikola Karabatic fehlte im Viertelfinale gegen den THW Kiel wegen einer Venenentzündung.



Während Paris noch auf seinen ersten Champions League-Titel wartet, hat Barlinek Industria Kielce im Jahr 2016 in Köln bereits triumphiert. Im vergangenen Jahr scheiterte das Team von Trainer Talant Dujshebajew erst im Siebenmeter-Werfen an Barcelona. Der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff spielt seit langer Zeit in überragender Form und will endlich seinen ersten Titel in der Königsklasse.