Kapitän Johannes Golla sah dennoch eine "gar nicht so schlechte" Leistung: "In vielen Phasen konnten wir an das anknüpfen, was wir in den letzten Monaten erarbeitet haben. Man sieht aber auch, dass wir sechs Monate nicht zusammen waren. Deshalb ist die Abstimmung im Angriff noch nicht hundertprozentig da, wo sie schon mal war."