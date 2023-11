Zwei Monate vor der Handball-EM im eigenen Land - am 10. Januar eröffnet Deutschland das Turnier vor 50.000 Fans in Düsseldorf - wollte der Isländer eigentlich nicht mehr experimentieren. Aber genau dazu ist er bei den Tests am Freitag in Neu-Ulm und am Sonntag beim "Tag des Handballs" in München (17:15 Uhr live im ZDF) gezwungen.