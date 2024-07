Handball: DHB-Frauen unterliegen Brasilien

Nichts zu holen für Deutschlands Handballerinnen: Julia Maidhof (Mitte) und Co. unterliegen Brasilien.

Hinten löchrig, vorne fehlerhaft: Deutschlands Handballerinnen haben zum Start der heißen Vorbereitungsphase auf die Olympischen Sommerspiele einen Dämpfer kassiert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch verlor den Härtetest gegen Panamerika-Meister Brasilien 31:36 (17:20) und offenbarte dabei insbesondere in der Defensive große Lücken.

Brasilien zu stark für DHB-Frauen

Linksaußen Antje Döll und Spielmacherin Alina Grijseels (je 5 Tore) erzielten am Samstag vor knapp 9.000 Zuschauern in der Dortmunder Westfalenhalle die meisten Tore für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Dämpfer für die deutschen Handballer in der Olympia-Vorbereitung: Gegen Schweden unterliegt die Mannschaft mit 28:34. Vor allem in der ersten Hälfte ist das DHB-Team chancenlos.

Zwölf Tage vor der Rückkehr auf die olympische Bühne nach 16 Jahren lief Deutschland von Beginn an hinterher und bekam in der Abwehr - sonst das Prunkstück des Teams - kaum Zugriff. Auch im Angriff ließen die DHB-Frauen nach der Pause zu viel liegen.

Brasilien aggressiver und flinker

Olympia-Teilnehmer Brasilien präsentierte sich anfangs insgesamt aggressiver und brach unter anderem in Eins-gegen-Eins-Duellen immer wieder durch. Torhüterin Katharina Filter bekam kaum eine Hand an den Ball - auch, weil ihre Mitspielerinnen viel zu oft einen Schritt langsamer als die flinken Südamerikanerinnen waren. Die Folge war ein zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Rückstand (8:13/16.).

Gaugisch forderte in seiner ersten Auszeit "mehr Beinarbeit" - und Kapitänin Emily Bölk appellierte mit Blick auf die Zusammenarbeit in der Defensive: "Helfen, helfen, helfen!" Der Weltmeister von 2013 blieb giftig und agil, Deutschland stellte sich aber etwas besser auf die Spielweise ein und arbeitete sich langsam heran - allerdings nur zeitweise.

Auftaktspiel gegen Südkorea

In der kommenden Woche bestreitet Gaugischs Team in Stuttgart gegen Ungarn und erneut gegen Brasilien zwei weitere Länderspiele vor der Abreise nach Frankreich. Im olympischen Turnier trifft das DHB-Team am 25. Juli - noch vor der offiziellen Eröffnungsfeier - zunächst auf Südkorea.