Leichtathletik-DM 2024: Kampf um die letzten Olympia-Tickets

Die Deutschen Meisterschaften von Freitag bis Sonntag in Braunschweig sind damit die letzte Gelegenheit, noch auf den Zug nach Paris aufzuspringen, das sorgt für zusätzliche Spannung. Am Sonntag ( im ZDF-Livestream ) steckt vor allem in diesen Disziplinen besondere Brisanz:

Joshua Hartmann über 200 Meter Favorit

Im Jahr davor: zu früher Jubel bei den deutschen Meisterschaften bringt ihn um eine Zeit unter 20 Sekunden und bei der WM fliegt er nach einer Ich-gucke-mich-mal-um-Aktion im Vorlauf raus . Aber: er hält mit 20,02 Sekunden den deutschen Rekord. Und zeigte zuletzt in Genf mit 10,06 Sekunden über 100 Meter, wie fit er auch dieses Jahr ist. Wenn Hartmann auf die Bahn bringt, was er kann, läuft er wunderschön und so flott, wie kein anderer im Land.

Generalprobe im 3.000 Meter Hindernis der Frauen

Die Grande Dame des deutschen Hindernislaufs ist zurück: Gesa Krause. Und sie hat bei der EM in Rom mit Silber furios bewiesen, dass sie etwas mehr als ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Lola schon wieder topfit ist. In Braunschweig gilt es für die 31-Jährige nun, sich den nationalen Titel von Lea Meyer zurückzuholen.

Als Krause schwanger pausierte, war die 26 Jahre alte Leverkusenerin bei der Heim-EM 2022 in München zudem Zweite geworden. Dritte im Bunde ist Olivier Gürth, in Trier Krauses Trainingskollegin, sie hat wie die anderen beiden bereits die Olympianorm erfüllt. Braunschweig ist damit eine gute Generalprobe für die drei schnellen deutschen Hindernisläuferinnen.

Platzhirsch im Stabhochsprung der Männer gesucht

Blech springt in dieser Saison konstanter als die Kollegen, Lita Baehre könnte sich Freiluft-Titel Nummer sechs sichern, und Zernikel dürfte durch seinen Achtungserfolg in Rom so richtig in Schwung gekommen sein. Vielleicht bringt die Konstellation einen Leistungsschub, was nicht schlecht wäre.