Trotzdem schaut sie sehr interessiert auf andere Entwicklungen, die helfen sollen, mehr Frauen in die Formel 1 zu bringen - in allen Bereichen. Unter den vier neuen Teams, die sich für einen Startplatz in der Formel 1 ab 2025 oder 26 bewerben, ist auch das Projekt Formula Equal von Craig Pollock. Der Ex-Manager von Jacques Villeneuve (Weltmeister 97), Teamgründer und von 1999 bis 2002 Teamchef von BAR in der Formel 1, möchte ein Team mit 50 Prozent Frauenanteil in allen Bereichen, mittelfristig auch einer Fahrerin, an den Start bringen.