Handball-EM: Fünf Turnier-Debütanten dabei

Mit vier Europameistern von 2016, vier U21-Weltmeistern und einem Neuling geht Bundestrainer Alfred Gislason die Medaillen-Mission bei der Handball-EM an. Der 64 Jahre alte Isländer nominierte am Donnerstag 19 Spieler, mit denen er am kommenden Mittwoch bei einem Lehrgang in Frankfurt am Main in die unmittelbare Vorbereitung auf die Heim-Endrunde vom 10. bis 28. Januar startet.

Youngster bekommen ihr Chance

Das Aufgebot im Überblick

Härtetest am Neujahrstag

Die deutsche Mannschaft startet direkt nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem Kurzlehrgang in Frankfurt am Main (27. bis 29. Dezember) in die EM-Vorbereitung. Die heiße Phase samt zweier Härtetests gegen Portugal beginnt dann am Neujahrstag in Brunsbüttel. Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am 4. Januar (16 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am 6. Januar (18 Uhr) in Kiel.