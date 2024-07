Olympia 2024: Das Team der DFB-Frauen wie eine Wundertüte

1996 in Atlanta wurde zum ersten Mal in der olympischen Geschichte ein Frauen-Fußballturnier ausgetragen. Dort landete die deutsche Auswahl in ihrer Gruppe hinter Norwegen und Brasilien auf Platz drei und schied aus. In Sydney (2000), Athen (2004) und Peking (2008) holte Deutschland jeweils Bronze.



Für die Spiele 2012 hatte sich das deutsche Team nicht qualifiziert. Vier Jahre später in Rio de Janeiro holte das Ensemble von Silvia Neid durch ein 2:1 im Finale gegen Schweden erstmals die Goldmedaille. Die Olympischen Spiele 2021 verpassten die Frauen durch das WM-Viertelfinal-Aus 2019 in Frankreich.



Das olympische Fußballturnier in Frankreich wird erneut mit zwölf Teams ausgetragen, die sich auf drei Vierergruppen verteilen.



Gruppe A: Frankreich, Kolumbien, Kanada, Neuseeland

Gruppe B: USA, Sambia, Deutschland, Australien

Gruppe C: Spanien, Japan, Nigeria, Brasilien



Die Sieger und Zweitplatzierten der drei Gruppen sowie die zwei besten Gruppendritten sind direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Die Medaillen werden am 9. August (Spiel um Platz drei für Bronze in Lyon) und am 10. August (Finale um Gold im Pariser Prinzenpark) vergeben.