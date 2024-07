E-Sport bekommt extra Olympische Spiele - in Saudi-Arabien

Die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees haben für die Einführung von olympischen E-Sport-Spielen gestimmt. Die Delegierten folgten mit ihrem einstimmigen Votum bei der 142. IOC-Session in Paris der Empfehlung der Exekutive um Präsident Thomas Bach . Die Premiere soll 2025 in Saudi-Arabien stattfinden.

E-Sport-Spiele bis 2037 in Saudi-Arabien geplant

E-Sport World Cup in Saudi-Arabien

Sportminister Prinz Abdulaziz bin Turki al Faisal und IOC-Mitglied Prinzessin Reema bint Bandar al Saud präsentierten ihr Land am Dienstag ausführlich und priesen die Fortschritte an, die Saudi-Arabien vor allem dank und durch Sport mache.

Die Hauptstadt Riad ist aktuell Gastgeber des ersten E-Sport World Cup. Wie in anderen Sportarten hat Saudi-Arabien auch hier viel Geld in die Hand genommen, um sich als Austragungsort auf die Landkarte zu bringen.

Am Mittwoch Olympia-Vergaben

Am ersten Tag der 142. IOC-Session in Paris, bei der es um die Ausrichtung der olympischen Bewegung bis in die 2030er-Jahre hinein geht, hat Bach mit der Öffnung für neue Zielgruppen und Märkte schon mal einen Erfolg verbucht.

IOC sorgt sich: Frankreich zuverlässig?

Doch Bach muss so kurz vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris am Freitag noch ein Problem aus der olympischen Welt schaffen: Durch die Regierungskrise in Frankreich fehlen die finanziellen Garantien für die Bewerbung der Regionen Provence-Alpes-Cote d'Azur mit dem Zentrum Nizza und Auvergne-Rhone-Alpes für 2030.