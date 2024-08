Olympia 2024: Das bringt der Sonntag

Wie in Wimbledon: Finale Alcaraz - Djokovic

Nächste Medaille(n) für Dressurreiterinnen?

Wieder Volltreffer für Florian Unruh?

Gesucht wird: Der schnellste Mann der Welt

Die Weltjahresbestenliste führt Jamaikas Newcomer Kishane Thompson mit 9,77 Sekunden an. Doch die Konkurrenz ist hochklassig und schnell. So will Noah Lyles (USA/persönliche Bestzeit 9,81) seinen ersten Olympiasieg einfahren. Noch schneller als der US-Star war in diesem Sommer Ferdinand Omanyala (Kenia/9,79), der Jamaikaner Oblique Seville (9,82) nur knapp langsamer.