Olympia in Paris: 300.000 Kondome für die Sportler

Gut 300.000 kostenlose Kondome stehen den Olympiasportlern bei den Sommerspielen in Paris zur Verfügung. Dies kündigte Laurent Michaud, der Direktor des Olympischen Dorfes, in einem Interview mit Sky News an. Bei den letzten Sommerspielen in Tokio waren Kontakte wegen der Corona-Pandemie verboten gewesen. Entgegen der Tradition hatte es keine Kondome gegeben - als Vorsichtsmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus.