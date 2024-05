Rehm springt zum siebten WM-Gold in Folge

Goldener Kurztrip nach Japan: Der deutsche Paralympics-Star Markus Rehm hat bei den Para-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Kobe seinen siebten WM-Titel in Folge gewonnen.

Im Weitsprung setzte sich Rehm mit 8,30 Metern vor den US-Amerikanern Derek Loccident (7,69) und Trenten Merrill (7,35) durch und untermauerte knapp 100 Tage vor den Paralympics damit seine Titel-Ambitionen für Paris. "Das ist für mich richtig schön. Ich bin etwas schwer reingekommen in den Wettkampf, bin aber mit 8,30m super zufrieden", sagte Rehm. Sein Leverkusener Teamkollege Noah Bodelier wurde Vierter (7,12).

Fokus auf "die ganz großen Sprünge"

Mit Blick auf die Paralympics sei aber "noch viel mehr drin", betonte Rehm, der in dieser Saison schon 8,44 Meter sprang. Mit 8,72 Metern hält der Prothesenspringer den Weltrekord.

WM mitten in der Paralympics-Vorbereitung

Für die erstmals unmittelbar vor den Sommerspielen ausgetragene WM hatte Rehm ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen, war erst diesen Montag in Japan angekommen. Den Titel möglichst verteidigen, aber dabei wenig Trainings- und Vorbereitungszeit für Paris verlieren, das war Rehms Devise. Bereits jetzt ist alles auf die Spiele an der Seine ausgerichtet.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) ist mit insgesamt 18 Athletinnen und Athleten in Japan dabei. Einige bereits für die Paralympics in Paris qualifizierte Leistungsträger wie Irmgard Bensusan verzichten auf die Titelkämpfe. Weitere Goldmedaillen neben Rehm konnten bislang Leon Schäfer (Weitsprung), Niko Kappel (Kugelstoßen) und Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje (800 m) gewinnen. Die Weltmeisterschaft läuft noch bis Samstag.

