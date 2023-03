Der Internationale Fechtverband (FIE) hat sich dafür ausgesprochen, dass russische und belarussische Athleten wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von einem nationalen Verband, der an dem außerordentlichen Kongress des Verbandes am Freitag in Lausanne teilgenommen hatte. Auch der Branchendienst inside the games berichtete darüber.