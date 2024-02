Schwimm-WM in Doha: Gose holt Silber über 800 Meter Freistil

Europameisterin Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Doha auf ihrer dritten Strecke ihre dritte Medaille gewonnen. Die 21-Jährige sicherte sich in persönlicher Bestzeit von 8:17,53 Minuten über 800 Meter Freistil Silber sowie ein weiteres Ticket für die Olympischen Spiele in Paris