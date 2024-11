Wie in Sölden Ende Oktober und wie in der vergangenen Woche in Levi hat er sich auch für seine Zusage beim Slalom an diesem Sonntag in Gurgl viel Zeit gelassen. Damit sorgt er auch, unbewusst oder gewollt, dafür, dass sich bei den Männer-Rennen in dieser Saison bisher viel um Hirscher gedreht hat - vor allem in Österreich, obwohl er nach seiner Rückkehr für die Niederlande startet , die Heimat seiner Mutter. Als er sich beim Riesenslalom von Sölden mit einem sehr beachtlichen 23. Platz zurückmeldete, schrieb der "Standard" vom "drittbesten Österreicher".