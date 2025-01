Vierschanzentournee: Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

Daniel Tschofenig führt nun die Tournee-Wertung an.

Die deutschen Skispringer um Pius Paschke müssen weiter auf den ersten Podestplatz bei der 73. Vierschanzentournee warten. Beim deutlichen Sieg des Österreichers Daniel Tschofenig kam Paschke an Neujahr in Garmisch-Partenkirchen nicht über Rang neun hinaus. Sprünge auf 129 und 143,5 Meter genügten nicht, um das dominierende ÖSV-Team auf der Großen Olympiaschanze zu gefährden.

Paschke verliert damit auch sein Gelbes Trikot als Weltcup-Gesamtführender an Tschofenig, der zudem die Tournee-Wertung anführt. Bester Deutscher wurde Karl Geiger auf Platz sechs.

Es fehlt etwas die Lockerheit. Der zweite war wichtig, der war gut. Das hat auch Spaß gemacht. Die Phase vor Engelberg war unglaublich. Natürlich will man da wieder hin, aber das ist heute leider nicht mehr die Realität.

Deutsche Durststrecke hält an

Neben Tschofenig schafften es vor 22.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion auch Gregor Deschwanden aus der Schweiz als Zweiter und Österreichs Michael Hayböck als Dritter auf das erste Podium des Jahres 2025. In der Tournee-Gesamtwertung liegt Paschke schon klar hinter den starken Österreichern um Tschofenig zurück.

In Garmisch gab es seit Sven Hannawald vor 23 Jahren keinen deutschen Sieger mehr. Andreas Wellinger (10.), Philipp Raimund (19.) und Felix Hoffmann (25.) schafften es in den zweiten Durchgang und holten Weltcup-Punkte.

Österreich bestätigt Favoritenrolle

Der erste Tournee-Sieg für Österreich seit zehn Jahren wird somit immer wahrscheinlicher, zumal die Heimspiele in Innsbruck (Samstag) und Bischofshofen (Montag) folgen. Paschke braucht dort ein Wunder, um als erster Deutscher seit Hannawald 2002 doch noch den Goldadler zu holen.

An Neujahr blieb dieses aus, nach dem ersten Durchgang lag er nur auf dem 16. Rang. Am Ende war er dann auch nur zweitbester Deutscher: Karl Geiger flog auf Rang sechs und setzte nach dem achten Platz in Oberstdorf seine starke Tournee fort. Andreas Wellinger durfte als Zehnter halbwegs zufrieden sein.