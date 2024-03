"Sommermärchen-Prozess": Netzer soll vor Gericht aussagen

Demnach ist beabsichtigt, den Weltmeister von 1974 für den 23. Mai vorzuladen. Welche Rolle Netzer bei der Affäre um die Millionenzahlung des DFB an die FIFA spielt, ist noch unklar. Konkret geht es in dem Verfahren um eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro, die der Deutsche Fußball-Bund im April 2005 an die FIFA überwiesen hatte.