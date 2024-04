Eisbären Berlin zum zehnten Mal Deutscher Eishockey-Meister

Lukas Kälble (Bremerhaven) hindert Manuel Wiederer (Eisbären Berlin) am Torschuss. Rechts Bremerhavens Torwart Kristers Gudļevskis.

Eisbären jetzt Dritter in der Meister-Liste

In der gesamten Meisterliste des deutschen Eishockeys schlossen die Eisbären nach Titelanzahl zum SC Riessersee (ebenfalls zehn Titel) auf Rang drei auf. Ganz vorne steht der Berliner Schlittschuhclub (19 Titel) vor dem EV Füssen (16).

Bremerhaven, die Überraschungsmannschaft der Saison , hatte in der Best-of-Seven-Serie das erste Finalspiel gewonnen, alle anderen danach aber verloren.

Starke Torhüter auf beiden Seiten

Bremerhaven wehrte sich wieder mit allen Kräften und bot den Eisbären einen harten Kampf. Beide Teams hatten bis ins Schlussdrittel hochklassige Chancen, doch wieder einmal überragten die Torhüter Kristers Gudlevskis (Bremerhaven) und Jake Hildebrand (Berlin). Immerhin blieb Bremerhaven erstmals in der Finalserie ein Drittel ohne Gegentor.

Im zweiten Durchgang stand Bremerhavens Goalie Gudlevskis unter Dauerbeschuss. Der in der regulären Saison zum besten Torhüter gewählte Lette hatte zudem Glück bei einem Berliner Pfostenschuss.

Eisbären siegen dank später Tore

Wie in allen Finalspielen bislang ging Berlin auch diesmal wieder in Führung. Lukas Pföderls drittes Finaltor brach in der 44. Minute das Eis. Fünf Minuten später traf Manuel Wiederer, und der Treffer hielt auch dem Videostudium der Schiedsrichter stand. Diese Führung brachte Berlin souverän und sicher über die Zeit.