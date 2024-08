sportstudio: Fußballprofi Lewis Holtby findet perfect match

Sein Vorbild ist Luka Modric - und auch Lewis Holtby denkt noch lange nicht ans Aufhören. Im sportstudio erklärt der Routinier, wie Holstein Kiel so Kritiker Lügen gestraft hat.

Holtby trägt große Verantwortung für Holstein Kiel

In der Tat schienen die Szenen wie aus einem anderen Zeitalter zu sein. Und auch die Rolle des Fußballprofis, der nun wieder einen Besuch in Mainz abstattete, hat sich seither frappierend verändert. Während er sich als 20-Jähriger keine Gedanken über den Alltag zu machen brauchte, trägt er heute große Verantwortung für die KSV Holstein Kiel

Aachen hat die Überraschung knapp verpasst. Der Drittliga-Aufsteiger hatte Bundesliga-Aufsteiger Kiel am Rande der Niederlage, doch Holstein drehte in der Schlussphase die Partie.

Seine Aufgabe sei es, als erfahrener Spieler in kritischen Lagen das Team zu beruhigen und zu stabilisieren, hat Holtby vor der 2:3-Auftaktniederlage der "Störche" in Hoffenheim gesagt.

Aufstieg der Schleswig-Holsteiner widerlegt Kritiker

Auf jeden Fall hat Holtby Geschichte geschrieben mit dem Aufstieg der Schleswig-Holsteiner, die der 58. Verein in der seit 1963 existierenden Bundesliga sind. Die Genugtuung darüber ist groß im hohen Norden und auch bei dem Anführer Holtby.

Nicht wenige Kritiker hätten schließlich vor der letzten Serie den sicheren Abstieg in die 3. Liga prophezeit. "Aber jetzt spielen wir in der 1. Liga", sagt der 33-Jährige stolz.

Nur 1:1, aber jede Menge Action - und am Ende steht Holstein Kiel als Bundesliga-Aufsteiger fest. Fortuna Düsseldorf bleibt nach dem 1:1 der Relegationsplatz.

Absturz mit dem Hamburger SV

Auch ihn hatten viele Experten abgeschrieben. Und in der Tat hat der in Erkelenz geborene Holtby alle Höhen und Tiefen des Fußballerdaseins erlebt: den Höhenrausch mit Mainz und die Jahre in der Premier League mit Tottenham und Fulham.