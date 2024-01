Kitzbühel-Sieger Linus Straßer: "Immer bei sich bleiben"

Das aktuelle Sportstudio mit Studiogast Linus Straßer. Außerdem: Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Leverkusen - Mönchengladbach und die Handball-EM. 27.01.2024 | 33:34 min

Wer viele Pokale gewinnt, braucht Platz daheim. Und davon hat der Skirennläufer Linus Straßer gerade nicht genug. Für seine zwei Slalom-Siege in Kitzbühel und Schladming gab es zwei neue Trophäen, aber die unterzubringen ist gar nicht so einfach, stehen doch unter anderem schon ein paar Kuhglocken und eine Krone im Schrank.

Die üppige goldene Gams, die er nun in Kitzbühel bekam, ist zu groß. "Die passt einfach nicht rein", erzählte Straßer bei seinem Besuch im sportstudio und lacht. "Das sind Probleme des Lebens."

Skirennläufer Linus Straßer hat als vierter Deutscher den Weltcup-Slalom von Kitzbühel gewonnen. 21.01.2024 | 1:22 min

Der Kopf entscheidet

Die einzigen, die der 31 Jahre alte Münchner derzeit allerdings zu haben scheint. Er ist in der Form seines Lebens, hat innerhalb von vier Tagen die zwei prestigeträchtigsten Slalom-Rennen im Weltcup gewonnen.

Wenn er um die Stangen carvt, wirkt das im Moment spielerisch leicht. Dabei ist die gute körperliche Verfassung nicht allein ausschlaggebend. Straßer sagt, Slalom ist zu "70 Prozent Kopfsache".

Der Fokus stimmt

Nicht nur die Beine müssen bereit sein und entscheiden, "ob du gut oder um den Sieg mitfährst", sondern vor allem der Kopf. "Du musst dich mit dir, mit deinen Gedanken auseinandersetzen." Am Start habe man viel Zeit, da gehe es immer darum, "sich im Griff zu haben, fokussiert und bei sich zu bleiben". Und das gelingt Straßer gerade hervorragend.

In Schladming und Kitzbühel in einer Saison die Nummer eins zu sein, das war zuvor erst sechs Athleten gelungen, aber keinem Deutschen. Felix Neureuther siegte zwar zweimal in Kitzbühel, aber nie in Schladming.

"Der Kopf entscheidet, ob du gut fährst oder um den Sieg fährst": Linus Straßer über seinen Weg zum Kitzbühelsieger, Rücktrittsgedanken - und sein Problem mit der Kitzbühel-Gams. 27.01.2024 | 22:48 min

Den "Schweinsberg" endlich bezwungen

Straßer hatte dagegen auf der Planai bereits vor zwei Jahren triumphiert, seine Mühe allerdings bis zu dieser Saison stets mit dem Ganslernhang in Kitzbühel gehabt, ihn einmal sogar als "Schweinsberg" bezeichnet, weil er "so hart sein kann." Dabei hat er dort das Skifahren und später das Skirennfahren gelernt.

Seine Eltern hatten eine Ferienwohnung in Kitzbühel. Als er sechs Jahre alte war, meldete ihn sein Vater im Skiklub Kitzbühel an. Straßer ist da noch immer Mitglied, obwohl er später seinen sportlichen Mittelpunkt in die Heimat, nach München, verlegt und sich dem TSV 1860 München anschloss.

Der deutsche Slalom-Spezialist Linus Straßer gewinnt nach Kitzbühel auch den Nachtslalom in Schladming. Der 31-Jährige ist damit der erste Deutsche, dem dieses Double gelingt. 25.01.2024 | 1:18 min

Als sich Straßer selbst im Weg stand

Mit ein paar gute Ergebnisse in seiner ersten kompletten Weltcup-Saison schürte Straßer früh die Hoffnungen, einmal in die sehr großen Fußstapfen von Felix Neureuther treten zu können. Aber wie es manchmal so ist, wenn man jung rasant nach oben kommt, stockte anschließend die Karriere.

Abgesehen von einem Sieg im City Event von Stockholm, einem Parallel-Wettbewerb mit fraglichem sportlichem Wert, der schon längst wieder abgeschafft ist, gab es keine Erfolgserlebnisse mehr. Straßer dachte ans Aufhören, wie er im sportstudio erzählte, weil er gemerkt hat, "ich stehe mir einfach jedes Mal selbst im Weg".

Nur im Training gut

Im Training fuhr er den Kollegen - darunter Neureuther - um die Ohren, aber im Rennen sei er jedes Mal "in ein Loch gefallen", da war das Vertrauen weg. Er setzte sich ein Ultimatum - und arbeitete sich "peu à peu" nach vorne.

Der Durchbruch gelang 2021 mit dem ersten Slalomsieg in Zagreb 2021. Es folgten ein paar Podestplätze und eben jener erste von nun zwei Triumphen in Schladming. Und bei den Olympischen Winterspielen in Peking holte er Silber mit dem Team.

Der Münchner Linus Straßer über seinen ganz persönlichen Weg zum alpinen Skirennläufer. Ohne Verbissenheit hat er sich an die Slalom-Weltspitze getrieben. 09.11.2023 | 8:32 min

So erfolgreich wie Dreßen

Nun schloss er mit insgesamt fünf Weltcup-Triumphen zum erfolgreichsten deutschen Abfahrer auf, dem gerade zurückgetretenen Thomas Dreßen. Mehr Siege haben nur noch Felix Neureuther und sein Vater Christian, Markus Wasmeier sowie Armin Bittner.