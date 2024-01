Rodel-WM in Altenberg: Taubitz holt erstes deutsches Gold

Julia Taubitz hat bei der Rodel-WM den Sprint-Titel gewonnen. Die 27-Jährige setzte sich vor Natalie Maag (Schweiz) und Elina Vitola (Lettland) durch. Kommentar: Norbert Galeske 26.01.2024 | 6:41 min

Die deutsche Top- Rodlerin Julia Taubitz hat bei der Heim-WM in Altenberg einen perfekten Auftakt hingelegt und Gold im Sprint gewonnen. Die 27-Jährige aus Annaberg-Buchholz triumphierte vor der Schweizerin Natalie Maag und Elina Ieva Vitola aus Lettland. Bei den Männern verpasste Top-Favorit Max Langenhan dagegen den Titel: Der Führende im Weltcup wurde beim Sieg des Österreichers David Gleirscher Zweiter.

Für Taubitz war es das zweite Sprint-Gold ihrer Karriere, im Vorjahr bei der WM in Oberhof hatte sie Silber gewonnen. Ihr sei ein "Felsen" vom Herzen gefallen, sagte Taubitz, die sich auch über den zweiten Platz ihrer langjährigen Trainingspartnerin Maag freute: "Bombastisch geil, besser geht es nicht."

Langenhan verpasst Gold hauchdünn

Langenhan fehlten 0,070 Sekunden auf Gleirscher, der Überflieger haderte ein wenig mit den schlechten Bedingungen als letzter Starter. "Am Ende Silber ist doch auch total fantastisch. Ich freue mich trotzdem, das zählt", sagte er: "Wir sind eine Outdoor-Sportart, dann wird es mit dem Wetter manchmal schwierig."

Weltcup-Spitzenreiter Max Langenhan hat bei der Rodel-Weltmeisterschaft in Altenberg die Goldmedaille hauchdünn verpasst. Kommentator: Norbert Galeske. 26.01.2024 | 6:47 min

Für den weiteren Verlauf der WM hoffe er auf den "Wettergott", der "die Sonne schicken soll". Dritter wurde der Lette Kristers Aparjods, der Titelverteidiger Felix Loch (Berchtesgaden) den letzten Platz auf dem Treppchen wegschnappte. Loch musste sich so mit dem vierten Rang zufriedengeben. David Noessler aus Schmalkalden und der Chemnitzer Timon Grancagnolo belegten die Plätze 14 und 15.

Doppelsitzer enttäuschen

In Altenberg hatten dagegen die deutschen Männer im Doppelsitzer-Sprint eine Enttäuschung erlebt und die Medaillenränge klar verpasst. Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Schwarza/Zella-Mehlis) waren als Sechste noch die besten Deutschen, den WM-Titel holten überraschend die Letten Martins Bots/Roberts Plume. Die österreichischen Weltcup-Führenden Thomas Steu/Wolfgang Kindl wurden Zweite vor ihren Teamkollegen Juri Gatt/Riccardo Schöpf. Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) belegten Platz sieben, Moritz Jäger/Valentin Steudte (Zella-Mehlis/Suhl) wurden Elfte.

Im Doppelsitzer der Frauen reichte es für die deutschen Starterinnen nicht zum Podium. Dajana Eitberger und Saskia Schirmer wurden nur Fünfte. 26.01.2024 | 2:54 min

Die erfolgsverwöhnten deutschen Rodler haben zum Auftakt der Heim-WM in Altenberg enttäuscht und im Doppelsitzer-Sprint die Medaillenränge klar verpasst. Kommentar: Norbert Galeske 26.01.2024 | 20:18 min

Wendl: "Sind mächtig angefressen"

"Das ist sauärgerlich, wir sind mächtig angefressen", sagte Wendl im ZDF: "Es war nicht der schönste Lauf, den wir gezeigt haben. Wir haben gewusst, es sind schwierige Bedingungen. Dass es so wird, hätten wir nicht gedacht." Im Vorjahr bei der WM in Oberhof hatten die deutschen Rodler und Rodlerinnen in allen Sprintrennen Gold geholt. Wendl/Arlt wurden dort Zweite, den Titel gewannen Toni Eggert/Sascha Benecken, die nicht mehr aktiv sind. Im Frauen-Sprint belegte Merle Fräbel (Suhl) den siebten Platz, die Olympiazweite Anna Berreiter aus Berchtesgaden kam als 13. ins Ziel.