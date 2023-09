Kuntz, der am 19. September 2021 seinen Job in der Türkei übernommen hatte, verpasste das WM-Ticket für Katar im vergangenen Jahr in den Play-offs. In der Qualifikation für die EM 2024 in seiner Heimat liegt die Türkei allerdings als Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien noch auf Kurs.