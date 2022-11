Der See ist zugefroren, die Wälder rund um Lake Louise sind verschneit. Es herrscht tiefster Winter in den kanadischen Rocky Mountains - dort, wo nun auch die Abfahrer in die alpine Weltcup-Saison starten. Für den erfolgreichsten aktiven deutschen Skirennläufer Thomas Dreßen ist es eine Reise in die Vergangenheit; in eine schöne Vergangenheit, und es ist gleichzeitig ein Neubeginn.