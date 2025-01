Sportstars in den USA: So läuft es für die deutschen Sportler

Immer mehr deutsche Sportler haben ihren Platz in die absoluten Topligen in den USA gefunden, sei es im Football, Eishockey oder Basketball. Während einige von ihnen mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen und ihre Karrieren auf das nächste Level heben, kämpfen andere mit Verletzungen oder Herausforderungen.

NFL: St. Brown mit Freilos in den Playoffs

Der deutsche Football-Star Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions erstmals in der Teamgeschichte den Spitzenplatz in der NFC-Conference North der National Football League (NFL) erobert und startet als aussichtsreicher Titelkandidat in die Playoffs. Zum Abschluss der Hauptrunde besiegte die Franchise aus der Autostadt die Minnesota Vikings souverän und verteidigte erneut, wie schon 2023, den Titel.

Coleman kann weiter träumen

NBA: Wagner-Brüder mit Verletzungspech

Schröder kommt nicht in Fahrt

Theis bleibt Schlusslicht

Weltmeister Daniel Theis gewann zwar mit den New Orleans Pelicans das zweite Spiel in Folge, bleibt aber mit seinem Team Schlusslicht der Western Conference. Der Center erzielte in 15 Minuten fünf Punkte und griff sich sieben Rebounds - Hoffnung auf die Playoffs kann er sich dennoch keine machen.

Hartenstein stellt Rekord auf

Die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein bleiben unangefochten: Im Topspiel gegen die New York Knicks feierten sie ihren 14. Sieg in Folge und festigten mit einer 29:5-Bilanz die Spitze der Western Conference. Hartenstein glänzte mit 14 Rebounds und ist eine Schlüsselfigur des Erfolgs. Die Thunder egalisierten damit ihre längste Siegesserie aus der Saison 1995/96.

NHL: Draisaitl führt Oilers zu drittem Sieg

Draisaitl spielt seit 2014 in der NHL, in der vergangenen Saison stand er näher am Gewinn des Stanley Cups als jemals zuvor: Mit den Oilers zog der deutsche Eishockeyspieler in die Finalserie ein.