Bereits am vergangenen Freitag gab ihr Verband per Pressemitteilung bekannt, wer fünf Tage später beim WM-Auftakt in der Mixed-Staffel das erste Gold für Norwegen einsammeln soll. Und wenig überraschend tauchte in dem Quartett auch der Name Johannes Thingnes Bö auf. Der 29-jährige Superstar der Branche war der Konkurrenz in dieser Saison meist derart haushoch überlegen, dass es selbst den Franzosen Quentin Fillon Maillet - im Vorjahr noch stolzer Gewinner des Gesamtweltcups - einschüchterte.