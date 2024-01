Kilde stürzt in Wengen: Odermann gewinnt Lauberhorn-Abfahrt

Nach Platz eins auf der verkürzten Strecke in Wengen am Donnerstag gewann Marco Odermatt auch den Klassiker auf der kompletten, längsten Abfahrtsstrecke im alpinen Skizirkus. Der Franzose Cyprien Sarrazin, der am Vortag den Super-G vor Odermatt gewonnen hatte, wurde Zweiter vor dem Südtiroler Dominik Paris.

Kilde schwer gestürzt

Kilde war krank und angeschlagenen ins Rennwochenende gegangen. Dennoch hatte er bei der verkürzten Abfahrt am Donnerstag und im Super-G am Freitag jeweils den dritten Platz belegt.

Bereits in den vorherigen Rennen in Wengen hatte es heftige Stürze gegeben. Der Schweizer Marco Kohler in der verkürzten Abfahrt am Donnerstag und der Franzose Alexis Pinturault im Super-G am Freitag erlitten dabei jeweils schwere Knieverletzungen und fallen für den Rest der Saison aus.