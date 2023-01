Mikaela Shiffrin: Nach ihrem Olympia-Debakel in Peking hat Mikaela Shiffrin in dieser Saison wieder zu alter Stärke gefunden. Sie reist nicht nur als Titelverteidigerin in der Kombination, sondern mit bereits neun Weltcupsiegen in Super-G, Riesenslalom und Slalom in dieser Saison nach Frankreich.