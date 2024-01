Bilanz der Skiflug-WM: Mit Rückenwind zurück in den Weltcup

Mit Rückenwind zurück in den Weltcup

Nach der erfolgreichen Skiflug-WM macht Andreas Wellinger nun Jagd auf den Gesamtweltcup. Derzeit rangiert er auf Platz zwei hinter seinem Erzrivalen Stefan Kraft. Quelle: Imago

Andreas Wellinger hatte nach drei Flugtagen ein dickes Grinsen auf dem Gesicht. Nach Einzel-Silber holte er sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen Pius Paschke, Karl Geiger und Stephan Leyhe Bronze im Teamwettbewerb bei der Skiflug-WM am Kulm ab. Auch wenn es mit dem anvisierten Sieg genau wie bei der Vierschanzentournee wieder nichts geworden war, fiel das Fazit des deutschen Vorfliegers positiv aus:

Hat Spaß gemacht. Andeas Wellinger

Die deutschen Skispringer haben zum Abschluss der Skiflug-WM am Kulm Bronze im Teamwettbewerb gewonnen. Gold ging an Titelverteidiger Slowenien vor Österreich. 28.01.2024 | 2:46 min

Erste Einzel-Plakette in der Königsdisziplin

Zumal mit Team-Bronze - mit einem Megarückstand von 65,5 Punkten auf Weltmeister Slowenien - eine ganz neue Farbe in seine imposante Medaillensammlung bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen hinzukommt. Und die Silbermedaille vom Flugfestival am Kulm ist auch ein Novum - schließlich war das Wellingers erste Einzel-Plakette in der Königsdisziplin der Skispringer.

Wir können mit zwei Medaillen sehr zufrieden aus der WM rausgehen. Wir haben beim letzten Highlight der Saison wieder top performt - ganz besonders natürlich Andreas Wellinger. Bundestrainer Stefan Horngacher

Ein spezielles Lob von Bundestrainer Stefan Horngacher bekamen aber auch Pius Paschke und Karl Geiger nach dem Teamwettbewerb, die mit ihren weiten Flügen den Grundstein für die ersehnte Medaille gelegt hatten: "Sie haben das echt cool gemacht - das gibt Hoffnung für den Rest der Saison."

Wellingers Ziel: Der Gesamtweltcup

Paschke und Wellinger hatten nämlich mit Weltcup-Siegen im Dezember mit für einen überragenden Start in die Saison gesorgt. Dann jedoch stürzten sie bei der Vierschanzentournee ab und schafften jetzt bei der Skiflug-WM wieder einen Schritt aus der Krise. Das macht Lust auf den Rest der Saison, die am kommenden Wochenende mit dem Heim-Weltcup in Willingen vor Zehntausenden enthusiastischer Fans weitergeht. "Da wird die Stimmung noch mehr auf unserer Seite sein", freut sich Geiger.

Andreas Wellinger hat nicht nur dort viel vor, denn ein großes Ziel bleibt noch in diesem Winter : der Gesamtweltcup. Den haben mit Jens Weißflog (1984), Martin Schmitt (1999 und 2000) und Severin Freund (2015) bislang nur drei deutsche Skispringer gewonnen. Andi Wellinger liegt derzeit (noch) auf Platz zwei - hinter seinem Erzrivalen Stefan Kraft.

Andi ist mental und körperlich voll drauf und denkt immer nach vorn. Das ist ein gutes Zeichen und ich denke, dass er noch stärker in der Saison werden kann Stefan Horngacher

Andreas Wellinger hat bei der Skiflug-WM am Kulm Silber geholt. Den WM-Titel im wegen Windes auf drei Durchgänge verkürzten Wettbewerb holte sich der Österreicher Stefan Kraft. 27.01.2024 | 2:50 min

Wellinger trotz Größen-Nachteil mit Topleistung

Wellinger ist 1,84 Meter und damit stolze 14 Zentimeter größer als der neue Skiflug-Weltmeister und Weltrekordler Stefan Kraft. Kleinere und vor allem leichtere Flieger sind im Skispringen grundsätzlich bevorteilt, weil wie nach dem Prinzip Papierflieger leichte Objekte prinzipiell besser fliegen.

Umso höher sind die Leistungen Wellingers einzuschätzen, der den Größen-Nachteil durch einen vor diesem Winter noch einmal verbesserten Absprung, seinen "intuitiven Flugstil" (Horngacher) und perfektes Skimaterial von der Firma van Deer der ehemaligen Alpin-Legende Marcel Hirscher wettmacht.

Tolles Comeback nach Knieverletzung

Dazu kommt, dass sich Wellinger nach einem schweren Kreuzbandriss in die Weltspitze zurückgekämpft hat. Nach einer derart schlimmen Knieverletzung so konstant ganz vorn mitzuspringen ist noch keinem Skispringer gelungen - auch das zeigt die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Hobby-Surfers.

Er holte schon mit 18 im Team in Sotschi seine erste Olympia-Goldmedaille, vier Jahre später folgte dann bei den Winterspielen in Pyeongchang sein bis dato einziges Einzel-Gold. "Nach der Verletzung kann ich solche Erfolg noch viel mehr schätzen", sagt Wellinger. Deshalb haben auch Silber und Bronze vom Kulm einen besonderen Platz in seinem Herzen.