Zweischanzentournee: Unzufriedenheit mit Tour der Frauen

Enttäuscht nach der Zweischanzentournee: Katharina Schmid landete nur auf dem undankbaren vierten Platz. Quelle: dpa

Im Auslauf der Schattenbergschanze in Oberstdorf war von Katharina Schmid ein Wort gleich dreimal zu hören: "schade". Schmid war der zweite Sprung auf ihrer Heimschanze misslungen, weshalb sie noch von Platz drei im ersten auf Rang vier im zweiten Durchgang zurückfiel.

Das bedeutete auch, dass keine deutsche Skispringerin bei der zweiten Auflage der Two-Nights-Tour einen Podestplatz erreicht hatte. Denn auch am Vortag in Garmisch-Partenkirchen waren andere Springerinnen besser als die bisher in diesem Winter so erfolgreiche Allgäuerin Schmid. Beide Wettkämpfe gewann die Vorjahressiegerin Nika Prevc aus Slowenien, die damit die Gesamtwertung klar für sich entschied.

Katharina Schmid ist unzufrieden

Für Schmid, die vor der Zweischanzentournee der Frauen drei Weltcup-Siege bei fünf Wettkämpfen feiern konnte, waren die beiden Tage im Werdenfelser Land und im Allgäu ein Rückschritt. Vor allem mit ihren Sprüngen von der Großen Olympiaschanze in Partenkirchen war sie "total unzufrieden". In Oberstdorf lief es zunächst deutlich besser, Sieg in der Qualifikation, Rang drei nach dem ersten Durchgang, ehe es schließlich noch einen Platz nach unten ging.

Noch ärger erwischte es Schmids Teamkollegin Selina Freitag, die in Oberstdorf nach dem ersten Durchgang geführt hatte. Doch die noch zu Anspannung und Nervosität nach einem gelungenen Sprung neigende Freitag landete viel zu früh, um Nika Prevc noch zu gefährden - am Ende erreichte sie Platz fünf. In der Gesamtwertung der Two-Nights-Tour schaffte es Schmid noch auf Rang drei. Doch die 10.000 Schweizer Franken Siegprämie gingen nach Slowenien.

Wenig Interesse bei den Zuschauern

Die Zweischanzentournee ist ein Kompromiss. Ins Leben gerufen wurde sie, um die Wartezeit auf eine Vierschanzentournee für Frauen zu verkürzen. Die Organisatoren der kleinen Serie versprachen sich viel von ihrem Event, zumal Schmid im Gelben Trikot der im Weltcup Führenden anreiste. Doch die Hoffnungen wurden nicht nur sportlich nicht erfüllt. Das Zuschauerinteresse war sehr gering: In Garmisch-Partenkirchen waren am Silvesterabend 3.000 Fans vor Ort, 500 weniger als vor einem Jahr. In Oberstdorf schauten 3.200 Menschen zu, am Neujahrstag 2024 waren noch 3.500 Interessierte an der Schanze.

Hinzu kommt ein seltsamer Modus. Für den ersten Durchgang qualifizierten sich nur 30 und nicht wie ansonsten 40 Springerinnen. Er kam dann zu 15 K.o.-Duellen, zusätzlich zogen noch die fünf besten Verliererinnen ins Feld der 20 Finalistinnen ein. "Nur 30 Starterinnen, das finde ich schade. Ich denke, wenn wir so eine Serie machen, dann sollten wir es auch vernünftig machen. Ganz zufrieden sind wir nicht", sagte Selina Freitag.

Der Weltverband Fis wählte diese Form des Wettkampfs, weil er fürchtete, dass die Veranstaltung bei witterungsbedingten Verzögerungen in die Länge gezogen würde. Was vor allem am Silvesterabend für Unmut bei den Zuschauern hätte sorgen können. "Da müssen wir besser werden", sagt Horst Hüttel, der Sportdirektor des Deutschen Ski-Verbandes, "wir können durchaus eine halbe Stunde nach vorne rücken". Bisher beginnen die Springen der Two-Nights-Tour um 16.15 Uhr.

2026/2027 soll die Vierschanzentournee starten

Die erste Austragung einer Vierschanzentournee für Frauen ist für die Saison 2026/2027 vorgesehen. Die Springerinnen sollen im Anschluss an die Qualifikation der Männer starten. Das bedeutet vier Nachtspringen, deren genaue Startzeit noch diskutiert werden dürfte. Vor allem aber muss die Bergiselschanze in Innsbruck mit Flutlicht ausgestattet werden. Dafür läuft gerade das Genehmigungsverfahren. Erst nach positivem Bescheid kann die Lichtanlage bestellt werden.

Bis dahin behilft man sich in der Welt des Frauen-Skispringens mit einer noch nicht ganz ausgereiften Zweischanzentournee.

