Skispringen: Die Zweischanzentournee als Chance für Frauen

Skispringerin Katharina Schmid muss sich steigern, wenn sie bei der Two Nights Tour oben landen will.

Selbst vom deutschen Erzrivalen kommt vor dem Start der Zweischanzentournee ein großes Lob. "Danke an die Deutschen, ausnahmsweise. Danke, dass sie das machen, aus globaler Sicht für das Frauen-Skispringen gesehen", sagt die Österreicherin Eva Pinkelnig.

Die Gesamtweltcup-Siegerin der vergangenen Saison wird nach Knieproblemen bei der Two-Nights-Tour in Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) ihr Comeback feiern. Und sie hofft wie der Rest der fliegenden Frauen, dass dieses neue Event rund um den Jahreswechsel ein wichtiger Schritt zur langersehnten Vierschanzentournee der Frauen ist.

Schmid und Co. müssen sich steigern

Für Gastgeber Deutschland sind die beiden Weltcups auf den prestigeträchtigen Großschanzen der Männer-Tournee auch die Chance, sich für einen völlig verpatzten Start in diesen Winter zu rehabilitieren. Zwei achte Plätze von Katharina Schmid sind bislang die besten Resultate in den ersten vier Springen der Saison.

Das deutsche Aufgebot für die Two-Nights-Tour

Springen in Oberstdorf (1. Januar):

Springen in Garmisch-Partenkirchen (30. Dezember):

Ich bin schon lange nicht mehr so schlecht Ski gesprungen, da ist der Wurm drin.

Bundestrainer Mechler zurückgetreten

Dass bei den erfolgsverwöhnten deutschen Frauen gerade einiges schief läuft, ließ sich schon kurz vor der Saison erahnen. Völlig überraschend trat Bundestrainer Maximilian Mechler zurück, weil er "die Sportlerinnen nicht mehr so erreicht, wie es notwendig gewesen wäre, um sportliche Erfolge auch in der Zukunft zu sichern".

Two-Nights-Tour statt Vierschanzentournee: Auch in diesem Winter ist den Skisprung-Frauen nur das halbe Vergnügen vergönnt. Was sind die Gründe - und wie sieht die Perspektive aus?

Eine Sportler-Revolte wegen der hohen Ansprüche des Perfektionisten dementierte der Deutsche Skiverband (DSV) zwar, räumte aber "Spannungen" im Team ein. Sein Interims-Nachfolger Thomas Juffinger bemüht sich nun, die Scherben zusammenzukehren und die Fliegerinnen wieder zurück in die Weltspitze zu führen.

Pagnier und Loutitt favorisiert

Nach dem jüngsten Weltcup-Absturz in Engelberg gab es Trainingslager auf den Schanzen in Oberstdorf und Seefeld, danach durften sich Katharina Schmid und Co. über die Weihnachtstage daheim mit den Liebsten neu sortieren.