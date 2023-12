Skispringen: Two-Nights-Tour statt Vierschanzentournee

Die beiden Weltcup-Events der Two-Nights-Tour zum Jahreswechsel in Deutschland gehen in umgekehrter Reihenfolge zur Männer-Tournee über die Bühne. Genau das ist ein Kritikpunkt des ÖSV, der die Frauen-Vierschanzentournee als "perfektes Produkt" kreieren will. Der deutsche Sportdirektor Horst Hüttel zeigt sich gesprächsbereit: "Eine Frauen-Tournee in der gleichen Reihenfolge der Orte wie bei der Männern wäre sicher für die Damen die Ideallösung - auch wenn die Umsetzung logistisch am schwierigsten ist."



Die Chancen für eine echte Frauen-Vierschanzentournee in der gleichen Reihenfolge der Springen wie bei den Männer werden jedoch besser. Der Auftakt in Oberstdorf und das Finale in Bischofshofen finden inzwischen traditionell unter Flutlicht statt. In Garmisch-Partenkirchen gibt es inzwischen auch künstliches Licht und Innsbruck darf nach langem Ringen auch eine Flutlicht-Anlage bauen. Somit könnten Springen der Männer und Frauen jetzt auch nacheinander an den gleichen Orten an einem Tag stattfinden.