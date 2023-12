Vierschanzentournee: Das ist das deutsche Mitfavoriten-Trio

Nach der Tournee-Pleite im vergangenen Winter – Andreas Wellinger war als Elfter bester Deutscher in der Gesamtwertung - gab es sogar Diskussionen um den Verbleib von Stefan Horngacher auf der Bundestrainer-Position. Doch der reagierte auf die Schmach mit einer ganzen Reihe von Veränderungen – so viel Tests im Audi-Windkanal wie nie zuvor, Verpflichtung seines Vorgängers Werner Schuster als Nachwuchs-Chef – und plötzlich fliegen seine durch die neuen Materialregeln zusätzlich beflügelten Adler so gut wie selten zuvor. Mit insgesamt zehn Podestplätzen, davon drei Siege, ist die Weltcup-Bilanz schon jetzt besser als im gesamten vergangenen Winter.