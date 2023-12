Pius Paschke gewinnt Skispringen in Engelberg

Skispringer Pius Paschke hat beim Weltcup in Engelberg das Samstag-Springen gewonnen und sorgte damit für den dritten deutschen Sieg in Serie. Er setzte sich vor Marius Lindvik aus Norwegen und Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich durch. Es war der erste Weltcupsieg des 33 Jahre alten Paschke.

Wintersport live mit den Weltcups im Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Nordische Kombination und Bob. 16.12.2023 | 91:05 min

Wellinger und Geiger haben zu kämpfen

Paschke hatte beim ersten Saisonspringen im finnischen Kuusamo als Zweiter erstmals das Podest erreicht - nun lieferte er bei schwierigsten Windbedingungen sein Meisterstück ab. "So ein Rückenwind ist für mich okay, andere tun sich da ein bisschen schwerer", sagte Paschke.

Karl Geiger hat beim Heim-Weltcup in Klingenthal auch das zweite Springen gewonnen. Für den 30-jährigen Skispringer war es der 15. Weltcup-Sieg seiner Karriere. 11.12.2023 | 1:19 min

Eine Serie wie zuletzt vor sechs Jahren

A propos auf Niveau: Das ist bei den DSV-Adlern so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Sagt zumindest die Statistik. Drei Einzelsiege in Serie hatten die DSV-Adler zuletzt im Winter 2017/18 gefeiert, damals gewannen Richard Freitag und Andreas Wellinger in Nischni Tagil sowie Freitag in Titisee-Neustadt.