25 Jahre EZB : Jubiläum in schwierigen Zeiten

So betrachtet fällt das Jubiläum der EZB in eine denkbar ungünstige Periode. Noch nie in den 25 Jahren ihres Bestehens war die Inflation in der Euro-Zone so hoch wie in den vergangenen Monaten. Mit 10,6 Prozent erreichte die Teuerung im Oktober ihren Höhepunkt; zuletzt im April lag sie noch immer bei 7,0 Prozent. Das liegt weit über dem, was die europäischen Währungshüter als ihr Ziel betrachten: nämlich 2,0 Prozent.