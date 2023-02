Das Londoner Schuldenabkommen wurde am 27. Februar 1953 in London unterzeichnet und trat am 16. September desselben Jahres in Kraft.



Zu den Gläubigern zählten die West-Alliierten sowie unter anderem Kanada, die Schweiz und Schweden; insgesamt gehörten 20 Gläubigerstaaten sowie Deutschland zu den Erstunterzeichnern; später folgten weitere Staaten.



Die Auslandsschulden betrugen ca. 30 Milliarden DM, davon waren 13,5 Milliarden DM Schulden aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Durch das Abkommen wurden mehr als 50 Prozent der Vor- und Nachkriegsschulden erlassen, so dass am Ende circa 14 Milliarden DM beglichen werden mussten.



Schulden sollten nur aus Handelsbilanzüberschüssen bedient werden, um zu verhindern, dass Deutschland neue Kredite aufnehmen muss.



Die Schulden, die während des Zweiten Weltkrieges anfielen, wurden bewusst ausgenommen. Parallel wurde auch ein Abkommen zur Wiedergutmachung mit Israel geführt.