Elektromobilität: Lademöglichkeiten an Autobahnen schlecht

An deutschen Autobahnen-Raststätten gibt es nach wie vor zu wenig Ladesäulen für Elektroautos . Zudem sind sie laut einer Stichprobe des ADAC oft noch sehr langsam. Auch den mangelnden Komfort bemängelte der Autofahrerclub - so gab es nur selten überdachte Ladeplätze.

Zu wenig Ladesäulen und noch weniger Schnelllader

Sicherheitsrisiken bei Bezahlfunktion

Auch an den Bezahlmöglichkeiten hat der Autofahrerclub viel auszusetzen: An Schnellladesäulen müssten E-Autofahrer für die Ad-hoc Bezahlung weiterhin einen QR-Code benutzen, um dann mit Debit- oder Kreditkarte zahlen zu können. Dies berge Sicherheitsrisiken, da Kriminelle mit gefälschten QR-Codes durch sogenanntes Quishing an Kreditkartendaten gelangen können. Nur vereinzelt hätten die Tester bereits Kartenterminals an den Ladesäulen vorgefunden.