So ständen jetzt, abgesehen von der Schweizer Großbank Credit Suisse, vor allem kleinere US-Institute im Mittelpunkt, die hohe Wertberichtigungen in ihren Bilanzen vornehmen mussten. Der Grund: Staatsanleihen, in die sie investierten, verloren stark an Wert. Diese Schieflagen verunsicherten Kunden, die in der Folge teilweise enorme Summe von den betroffenen Banken abzogen, was deren Not noch vergrößerte.