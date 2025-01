Bitcoin auf Rekordkurs: Krypto-Branche hofft auf Trump

Die Marktkapitalisierung der von Trump am Freitag vorgestellten Digitalmünze "$TRUMP" stieg am Wochenende zeitweise auf knapp 15 Milliarden Dollar, am Montag betrug die sie laut Branchendienst CoinMarketCap.com knapp 12 Milliarden Dollar. "$TRUMP" befinde sich gemessen an der Marktkapitalisierung damit momentan auf Platz 18 der wichtigsten Kryptowährungen. Am Sonntag legte Trumps Frau Melania mit einem eigenen "Meme Coin" nach. Der Marktwert von "$MELANIA" stieg am Montag auf über zwei Milliarden Dollar.