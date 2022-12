In einem ansonsten an Börsengängen armen Jahr brachte Porsche ein wenig Glamour aufs Parkett: In Form symbolträchtiger 911 Millionen Aktien löste der Volkswagen-Konzern seine Sportwagentochter aus dem Konzern heraus und erlöste Ende Oktober 2022 mit einem Teil der Papiere über neun Milliarden Euro. Der Börsengang soll den Stuttgartern mehr Beinfreiheit verschaffen. Doch nach wie vor werden sowohl Porsche als auch VW mit Oliver Blume von einer Person geführt.



Aus Börsensicht ist die Geschichte bislang ein Erfolg. Der Kurs entwickelte sich positiv, nur wenige Woche nach dem Debüt gelang Porsche der Aufstieg in den Deutschen Aktienindex. Das Unternehmen schickte den Sportartikelhersteller Puma in die zweite Börsenliga.