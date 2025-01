Trotz Umsatzplus: Warum Preise im Einzelhandel steigen

Wegen der Preissteigerungen in den vergangenen Jahren haben die Menschen weniger Geld ausgegeben.

Es klingt eigentlich vielversprechend: Der deutsche Einzelhandel hat im vergangenen Jahr 2,5 Prozent mehr Umsatz erzielt als noch 2023. Bereinigt um Preiserhöhungen bleibt ein reales Wachstum von 1,1 Prozent, so das Statistische Bundesamt am Freitag.

Gleichzeitig haben viele Handelsbetriebe vor, ihre Waren teurer anzubieten. Laut Ifo-Konjunkturumfrage sollen vor allem die Preise für Spielwaren, Bekleidung, Blumen und Schreibwaren steigen. Bei Nahrungsmitteln und Getränken, elektrischen Geräten, in Baumärkten und im Kfz-Handel lässt der Preisdruck hingegen nach. Im Fahrradhandel planen die befragten Unternehmen im Schnitt sogar mit sinkenden Preisen.

Inflation und Wettbewerbsdruck belasten die Branche

Auch Billigkonkurrenz aus Asien verdränge deutsche Händlerinnen und Händler aus dem Markt. "Wenn unfaire Wettbewerbsbedingungen, zum Beispiel aus China von Temu oder Shein, an der Tagesordnung sind, werden Preise angeboten, die europäische und deutsche Industrie und Handel nicht darstellen können", so von Preen.

Der Einzelhandel ist ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaft und die drittgrößte Wirtschaftskraft des Landes. Er erwirtschaftet 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mit rund 3,2 Millionen Beschäftigten ist er einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Und auch lebendige Innenstädte hängen davon ab, dass es den Händlern gut geht und die Läden geöffnet haben. Quelle: Alexander von Preen, Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE)

Kunden halten sich beim Konsum zurück

Ein weiteres Problem: Wegen der Preissteigerungen in den vergangenen Jahren haben die Menschen weniger Geld ausgegeben. Was nun durch Lohnerhöhungen rein kommt, sparen sie lieber. 11,6 Prozent des verfügbaren Einkommens wurde 2024 durchschnittlich gespart. Das ist laut Statistischem Bundesamt so viel wie seit Mitte der 1990er-Jahre nicht mehr.