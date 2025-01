Bad Schandau: Umsatzrückgänge seit der Brückensperrung

Zukunftsängste haben derzeit viele Unternehmen in der Region. Zu der Erkenntnis kommt die Industrie- und Handelskammer in Dresden. Sie hat 400 Betriebe in der Region befragt. Über 60 Prozent spüren deutlich Umsatzrückgänge seit der Brückensperrung.

Hotelier: "Verbindlicher Plan muss her"

Sorgen macht sich auch Ralf Thiele. Er hat drei Hotels in der Region. Das Parkhotel in Bad Schandau ist beliebt bei den Urlaubern, die jetzt besorgt nachfragen, ob sie überhaupt noch Bad Schandau erreichen.

Man stehe mit den Gästen, Touristen, Dienstleistern und Lieferanten in Deutschland im Kontakt - als Mitwettbewerber am touristischen Markt in der Allermittelgebirgsregion.

Ministerin: Behelfsbrücke wird geplant

Man sei im Gespräch mit Firmen, die solche Brückenbauteile am Markt anbieten. "Und nicht zuletzt schauen wir auch schon, wer könnte bei der Errichtung mit am Start sein. Das heißt auch, ich will mit aller Vorsicht sagen, wenn alles gut geht, dann werden wir in diesem Jahr Entlastung haben", sagt Kraushaar.