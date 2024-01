Netzagentur: Gasverbrauch in Deutschland deutlich gesunken

Sieben Prozent wurden über Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Deutschland eingeführt. Das erste deutsche Flüssiggasterminal hatte im Dezember 2022 in Wilhelmshaven den Betrieb aufgenommen. Es folgten die Terminals in Lubmin im Januar 2023 und in Brunsbüttel im März. In Stade ging ein Terminal im Dezember in Betrieb, die ersten Gasflüsse werden dort im Februar dieses Jahr erwartet.