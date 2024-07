Rekord: 58 Prozent Stromerzeugung aus Erneuerbaren

Neuer Halbjahresrekord bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien : Strom aus Wind, Sonnenlicht, Biomasse und Wasserkraft hat im ersten Halbjahr 2024 rund 58 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Dies geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor.

Photovoltaik: Rekordproduktion im Jahresvergleich

Mehrheit der Erzeugung durch Windkraft an Land

So setzen sich die 58 Prozent zusammen:

Ausbau wasserstofffähiger Gaskraftwerke gefordert

Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, bezeichnete die Zahlen als "Lohn für den beharrlichen Ausbau von Windenergie und Photovoltaik in den vergangenen Jahren". Wichtig sei jetzt der Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke, so Andreae.

Denn trotz der erfreulichen Zahlen: Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne ist nicht konstant. Wir brauchen gesicherte Leistung für Systemdienstleistungen und Zeiten, in denen die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

